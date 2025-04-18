17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
Konya'da, küçük yaştaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, okul çıkışı evine giden ortaokul öğrencilerine çarptı. Kazada, 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin hayatını kaybederken, 17 yaşındaki sürücü M.K.'yi babası polise teslim etti
Konya'da kaza, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz M.K.’nın (17) kullandığı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin (13) ve sınıf arkadaşı Faik Özgün’e çarptı.
İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU
DHA'daki habere göre çarpanın etkisiyle 2 arkadaş yol kenarına savruldu. Öğrencilerin çantalarındaki ders kitapları ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., olay yerinden kaçtı.
13 YAŞINDAKİ KEMAL HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaralanan Faik Özgün’ü ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Kemal Taha Keskin’in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
ZANLIYI, BABASI POLİSE TESLİM ETTİ
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.K., ise babası tarafından Köprübaşı Polis Merkezine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.