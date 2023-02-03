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The Guardian'ın haberine göre, Interpol, Persembe günü Fransız Saint-Etienne kentinde İtalyan mafya üyesinin takma adla restoranı işlettiği yerde tutuklandığını söyledi.

63 yaşındaki Edgardo Greco'nun İtalya'nın güneyindeki Calabria'da bir mafya örgütü olan 'Ndrangheta'ya üye olduğu ifade edildi.

Interpol Perşembe günü yaptığı açıklamada 'tehlikeli bir kaçak' olarak tanımlanan Greco'nun İtalya'da Stefano ve Giuseppe Bartolomeo cinayetlerinden ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere arandığını belirtti. Yetkililer Greco'nun sahte bir hastalığı kanıtlayan sahte belgeler sunduktan sonra hapishaneden kaçmayı başardığını ve yaklaşık 17 yıldır arandığını ifade etti.

İtalyan polisi, Bartolomeo kardeşlerin cansız bedenlerinin asla bulunamadığını, Ocak 1991'de bir balık deposunda demir çubuklarla dövülerek öldürüldükleri ve cesetlerinin asit içinde atıldığına inanıldığını söyledi. Bu olayda da doğrudan Greco'nun bağlantısı olduğu belirtildi.

Savcılar, Haziran 2021'de Saint-Etienne'de Greco'nun Caffe Rossini Ristorante adlı bir İtalyan restoranının sahibi olduğunu ve burayı Kasım 2021'e kadar işlettiğini söyledi. AFP'nin haberine göre, Greco, Paolo Dimitrio adını kullandı ve şehirdeki diğer İtalyan restoranlarında da çalıştı.

Geçen ay, İtalyan polisi 30 yıldır kaçak olan ve Sicilyalı mafya liderlerinden biri olan Matteo Messina Denaro'yu tutuklamıştı. 60 yaşındaki mafya lideri, Sicilya'nın başkenti Palermo'da tedavi gördüğü kliniğine gittikten sonra yakalanmıştı.

* Haberin görseli Interpol'den servis edilmiştir.