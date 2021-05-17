Kademeli normalleşme takvimi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Milyonlar tam kapanma uygulamasının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyordu. Kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın bu konuda açıklama yapması bekleniyor.
19 MAYIS'TA YASAK VAR MI? 18 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;
Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde ayrıca bir yasak getirmedi.
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