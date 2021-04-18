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18 Rus diplomatı sınır dışı eden Çekya'ya Rusya'dan karşı hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya´nın Moskova Büyükelçiliği´nden 20 diplomatın `istenmeyen kişi´ ilan edildiğini duyurdu. ABD yönetimi ise, Rus istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya yönetimine destek verdi.

18 Rus diplomatı sınır dışı eden Çekya'ya Rusya'dan karşı hamle
HABERTURK.COM / Ajanslar


Moskova yönetiminin, Çek diplomatlara Moskova'dan ayrılmaları için 19 Nisan'a kadar mühlet verdiği ifade edildi.

Ukrayna, Polonya'nın ardından Rus diplomat krizine Çekya da eklenmiş; Çekya Başbakan yardımcısı Jan Hamáček yaptığı açıklamada 18 diplomatın Rus istihbarat servisi için çalıştıklarını ve diplomatların sınır dışı edileceğini belirtmişti.

ABD'DEN ÇEKYA'YA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çekya'nın söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Price açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine kararlı yanıt veren Çekya'nın yanındadır. Rusya'nın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın toprak bütünlüğüne, enerji güvenliğine ve kritik altyapı alanlarına zarar veren eylemlerine karşı karşılık vermede kararlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ise söz konusu iddiaları reddetmiş ve kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

ÇEKYA BÜYÜKELÇİSİ RUS DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Prag’ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Moskova’daki Çekya Büyükelçisi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı belirtildi.

Konuya yakın bir kaynağın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Prag’ın dün duyurduğu Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Moskova’daki Çekya Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek makamlarının Rus diplomatları sınır dışı etme kararını kararlılıkla protesto ederek, karşı önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Prag’ın eylemlerinde ‘Amerikan izini görmemenin imkansız olduğunu’ belirten bakanlık, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının 2014’teki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardında Rusya gizli servisinin olduğu yönündeki ‘temelsiz ve uydurma bahanelerle’ verildiğini vurguladı.

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