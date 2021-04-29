Beyzbol sopasıyla dövmüştü! 18 saatlik şiddete istenen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de, 24 Mart´ta Karşıyaka ilçesi, Nergis Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep Ç. (24) ile aynı iş yerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Öcalan (27) arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği Zeynep Ç.'ye evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip, darp raporu aldı, ardından da polise şikayetçi oldu.

BAŞKA SUÇTAN DA ARANIYORDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Öcalan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berk Öcalan tutuklandı.

"SENİ BALKONDAN ATARIM, ÖLDÜRÜRÜM"

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırladı. İddianamede, Berk Öcalan'ın 23 Mart´ta başlayıp 24 Mart akşamına kadar Zeynep Ç.'yi evdeki beyzbol sopasıyla darp ettiği belirtildi. Zeynep Ç.'nin hayati fonksiyonları zedelenecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Öcalan'ın genç kıza hakaret edip 'Seni balkondan aşağı atarım, öldürürüm' diyerek, tehdit ettiği kaydedildi.

25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olayın ardından Öcalan'ın, evin kapısını kilitlediği ve anahtarı alıp dışarı çıkarak Zeynep Ç.'yi hürriyetinden yoksun bıraktığı ifade edildi. İddianamede, sanık Öcalan´ın 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"OLAYIN EVVELİYATI DAHA VAHİMDİR"

Zeynep Ç.'nin avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, şiddetin bahanesinin olmadığını belirterek, "Müvekkilimizin uğradığı şiddet, spontane gelişen münferit bir olay değildir. Olayların evveliyatı, yargıya intikal eden kısımdan daha vahimdir. Bu kısımlarla ilgili ayrıca şikayet ve başvurularımızı yaptık. Yargılama sürecinde daha da detaylanacaktır. Ancak şu anda bile mahkeme örnek bir tutum sergileyerek şüpheliyi tutuklamıştır. Bu durum sadece tarafımız için değil, ülkemizdeki şiddet mağduru tüm kadınlar açısından da umut vericidir" dedi.