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18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu merak ediliyor. Kademe kademe devam eden aşı sürecinde son olarak 40 yaş üstü avukatlar aşı programına eklendi. Peki, 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstünün ne zaman aşılanacağını açıkladı. İşte detaylar...

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” dedi.

“SPUTNİK V AŞISI GELECEK, İLK SEVKİYAT BU AY”

Bakan Koca, geçtiğimiz cuma günü acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ile ilgili, “Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Ve uygulamasını diğer aşılarda olduğu gibi yapacağız” diye konuştu.

Bakan Koca, muhtarlarla ilgili süreci de tamamladıklarını belirterek, “Yarından itibaren muhtarların aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir” dedi.

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