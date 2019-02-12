Manisa'da yaşayan Aşıcı ailesi, çocuklarını getirdikleri Kick Boks salonundaki eğitimlere özenince tüm aile üyeleri spora başladı. Spor sayesinde Baba Bilal Aşıcı, 2 ayda 130 kilodan 86 kiloya düşerek sağlığına kavuşurken, tüm aile birlikte spor yapmanın keyfini yaşıyor.
Spor salonuna kaydını yaptırdıkları oğullarına özenen 4 kişilik Aşıcı ailesi, birlikte yaptıkları spor ile örnek oldu. Baba Bilal Aşıcı (43),her gün spor salonuna götürdüğü ilkokul 2. sınıf öğrencisi oğlu Doruk’un gelişimini fark etti.
Aşırı kilolarından dolayı sağlık sorunları bulunan baba Bilal Aşıcı da Kick Boks eğitimi almaya başladı. 2 ayda 18 idman yapan baba Aşıcı, 130 kilodan 86’ya düştü. Baba Bilal Aşıcı'daki değişimin ardından anne Gülşen Aşıcı, kızı Irmak ile beraber, eşi ve çocuğuna eşlik etmeye başladı. Haftanın 3 günü spor salonuna giderek, antrenör Selahattin Akay eşliğinde çalışan aile, spor sonrası hayatlarında değişimler yaşandığını ve mutlu olduklarını söyledi.
“SPOR HER YAŞTA YAPILMALI"
Baba Bilal Aşıcı, sporun yaşının olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Ben ilk başta oğlumu getirdim. Sporun çok güzel olduğunu görünce, oğlumda gelişmeler gördüm. Aşırı kilolarımdan dolayı sağlık sorunlarım vardı. Bu nedenle bende spora başladım.
Şu an sporla birlikte 130 kilodan 86 kiloya kadar düştüm. Ailem de özenince, ailece birlikte spor yapmaya başladık. Herkes çok şaşırdı. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Yaşın hiçbir önemi yok. Spor her yaşta yapılmalı” dedi.
10 YIL OBEZİTEYLE MÜCADELE ETTİ
Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite hastalığına çocukluğunda yakalanan 18 yaşındaki Berkay Gaffar Çakmak, 10 yıl boyunca obezite ile mücadele etti.
Diyet ve spor yapmasına rağmen 134 kiloya ulaşan genç sağlığı iyice bozulması üzerine Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’a gitti. Tüp mide ameliyatı olan Berkay Gaffar Çakmak 9 ay sonunda 60 kilo verip yeni hayatına 74 kilo ile devam ediyor.
"GİYECEK KIYAFET BULAMIYORDUM"
Daha önce diyet ve egzersiz ile kilo verip hızlıca geri alan Berkay’ın hastalığı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Berkay, kilolarından kurtulmak istediğini belirterek ailesiyle beraber bize başvurdu.
Yaptığımız ayrıntılı tetkikler sonrasında ameliyat olmasına engel bir durum saptamadık. Ameliyatımız ve sonrası süreç çok güzel ilerledi. Genç bir bireyin mutlu yüzünü görmek, yaptığımız işi daha keyifli kılıyor” dedi.
Hayatının en güzel çağlarını fazla kiloları yüzünden doyasıya yaşayamayan, 10 yıldır fazla kilolarından dolayı özel kıyafet diktirdiğini dile getiren Berkay, “Hiçbir mağazada kendime göre kıyafet bulamıyordum. Özel yapım giysiler giymek zorunda kalıyordum. Artık istediğim gibi giyinebiliyor, doyasıya koşabiliyor ve arkadaşlarımla rahatça eğlenebiliyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.
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