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“SPOR HER YAŞTA YAPILMALI"

Baba Bilal Aşıcı, sporun yaşının olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Ben ilk başta oğlumu getirdim. Sporun çok güzel olduğunu görünce, oğlumda gelişmeler gördüm. Aşırı kilolarımdan dolayı sağlık sorunlarım vardı. Bu nedenle bende spora başladım.