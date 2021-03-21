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HaberlerGündem3. Sayfa18 yaşındaki genç sokakta öldürüldü
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18 yaşındaki genç sokakta bıçaklanarak, öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 18 yaşındaki Murat Çelik, çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

18 yaşındaki genç sokakta öldürüldü
DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Murat Çelik (18),bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çelik ile kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, aldığı bıçak darbeleri sonrasında kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karşıyaka'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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