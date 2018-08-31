1860 München - Cottbus maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig maçında 1860 München ile Cottbus, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi 1860 München 7 puanla 9. sırada, Cottbus 8 puanla 7. sırada bulunuyor. 1860 München, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cottbus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da 1860 München kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Cottbus kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

1860 München son hafta oynanan Cottbus maçında 0-0 berabere kaldı.

Cottbus ise 1860 München maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan 1860 München, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Cottbus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cottbus, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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