19 Ekim 2025 Pazar bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Gün içerisinde trafiğe çıkacak sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması gerekiyor. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gerçekleştirilen tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Gün içinde şehir genelinde yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin önceden planlama yaparak alternatif güzergâhları tercih etmesi önem taşıyor. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve önerilen alternatif güzergâhlar…
19 EKİM 2025 PAZAR İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Saat 06.00 itibarıyla şu yollar trafipe kapandı:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, - D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,
- Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri
- Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri.