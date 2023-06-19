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Haberler Yaşam On Numara 19 Haziran 2023 On numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sorgulama ekranı!
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19 Haziran 2023 On numara sonuçları sorgulama ekranı!

Sisal Şans tarafından noter huzurunda Pazartesi ile Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara'da bugün haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişe saatler kala vatandaşların araştırdığı, "19 Haziran 2023 On numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

19 Haziran 2023 On numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sorgulama ekranı!
HABERTURK.COM

Haftanın ilk On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Heyecanın dorukta olduğu şu saatlerde arama motorlarında şans oyunu seven kişiler, "19 Haziran 2023 On numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte On Numara ile ilgili merak edilenler...

19 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

19 Haziran Pazartesi günü On Numara çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirilecek. CANLI olarak yapılan çekilişin sonuçları açıklandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal!

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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