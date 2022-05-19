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19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 19 Mayıs'a özel hatıra bileti hazırladı. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi'nin 103. yılı kutlanırken vatandaşlar MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranını araştırıyorlar. İşte MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı

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    19 Mayıs hatıra bileti 2022 nasıl alınır? MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün kutlanıyor. Ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağanı olan 19 Mayıs okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel gün için Milli Eğitim Bakanlığı Samsun'a gidiş hatıra bileti hazırladı. İşte MEB 19 Mayıs hatıra bileti 2022 hakkında...
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    19 Mayıs hatıra bileti 2022 nasıl alınır? MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı

    19 MAYIS HATIRA BİLETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

    MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs’a özel hatıra bileti hazırlayarak vatandaşlara sundu. https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresi üzerinden isim soyisim yazarak ve şehir bilgisi seçtikten sonra 'Bilet Oluştur'a tıklayarak 19 Mayıs'a özel hatıra biletini oluştabiliyorsunuz.
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    19 Mayıs hatıra bileti 2022 nasıl alınır? MEB 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı

    MEB 19 MAYIS HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI

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