19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. 19 Mayıs 2020 Salı gününe denk geliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 7. kez gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, 15:30 civarlarında başlıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor.

Toplantıda 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı sürelerinin netleşmesi bekleniyor...