19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 2022 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu ve tatil mi?

19 Mayıs'a kısa bir süre kalırken bayramda EFT ve havale işlemi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu sorularına yanıt aradı. Bilindiği gibi çoğu banka haftanın beş günü 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Peki 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 20 Mayıs Cuma günü bankalar çalışmalarına devam edecek.