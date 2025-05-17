19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, EFT-HAVALE YAPILIR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için Pazartesi günü özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

Resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Buna göre EFT işlemleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşecek.

Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.