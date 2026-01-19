Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 19 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 19 Ocak Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...