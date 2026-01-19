Habertürk
Habertürk
        19 Ocak elektrik kesintisi! 19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek?

        19 Ocak'ta kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        19 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak.

        Giriş: 19.01.2026 - 00:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:05
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 19 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 19 Ocak Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

