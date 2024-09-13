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        Haberler Gündem Güncel 19 ülkeden Yörük ve Türkmenler Antalya'da buluştu | Son dakika haberleri

        19 ülkeden Yörük ve Türkmenler Antalya'daki festivalde buluştu

        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. 19 ülkeden gelen Yörük ve Türkmenler, temsili göçte yöresel müzik ve danslarını sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:11
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        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı.

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        Festival kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

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        Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

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        Türk dünyasının dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenler, temsili göçte yöresel müzik ve danslarını sundu.

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        Antalyalılar ve turistlerin ilgi gösterdiği Yörük göçü, Karaalioğlu Parkı'ndaki eski belediye hizmet binası önünde sona erdi.

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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük göçüne katılanları selamladı.

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        Yörük geleneklerinin tanıtılacağı festival, 15 Eylül'de sona erecek.

        #yerel haberler
        #Uluslararası Yörük Türkmen Festivali
        #Antalya
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