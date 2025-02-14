19 yaşındaki Dilara, zorla mı tutuluyor?

Dilara’nın fikri bugün de değişecek gibi durmuyordu. Anne Ayfer’in çağrılarına Dilara karşılık vermezken “Ben zorla tutulmuyorum, Azad’ı ben zorladım” diyerek karşılık verdi. Ancak ne Ayfer Hanım ne de Murat Bey bu cevaba inanmadılar.

BABA MURAT, STÜDYODA TEHDİT ETTİ!

Baba Murat ilk kez kameralar karşısına geçerek stüdyoda kızına seslendi. Kızına “Ne olursa olsun dön, yine affederim” sözlerini kullanırken, kızı yine babasına pozitif yaklaşmadı. Canlı yayına ilerleyen dakikalarda Azad geldi. Azad “Ben kızınızı zorla tutmuyorum. Kızınız kendisi benimle kalmak istiyor. Ayrıca Dilara’nın ailesine karşı da mahcubum” sözlerini kullandı. "Neden bırakmıyorsun o zaman?" sorusu üzerine Azad “Eğer onu bırakırsam, canına bir şey olmasından korkuyorum” dedi.