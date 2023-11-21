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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandı

        19 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandı

        Koceli'de 19 yaşındaki Hasan Şen'i başından vurarak öldüren zanlı Kartepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:04
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        19 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir işyerinin önünde Hasan Şen'i(19) başından vurarak öldüren şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Şen, bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

        TUTUKLANDI

        Saldırganlar olay yerinden kaçarken Hasan Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hasan Şen'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin şüphelilerinin İ.A. ve A.G. oldukları belirlendi. İ.A. ve A.G. Kartepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.G adli kontrol şartı ile serbest kalırken, İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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