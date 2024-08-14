19 yaşındaki Halime kaza kurbanı
Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Giriş: 14.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:59
Konya Kulu'da Hasan C. idaresindeki otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Halime K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Hasan C. gözaltına alındı.
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