Futbol dünyanın pek çok ülkesinde toplumun birleştirici güçlerinin başında geliyor. Futbolda sarı kart futbolcuları uyarmak, kırmızı kart ise oyuncuları maçın gidişatını bozacak tavır ve hataları yüzünden oyundan çıkarmak anlamıyla kullanılıyor. Ancak futbolun en önemli kurallarından biri olan kart kuralı 1970'li yıllarda hayatımıza girdi. Peki, sarı kartın ve kırmızı kartın olmadığı dönemde hakemler ne yapıyordu?

Kart işi yeni ama oyuncuları uyarma ve oyundan atma meselesi futbol için yeni bir kural değil. Futbolda oyuncuları uyarma ve oyundan ihraç etme yetkisi hakemlerde çok önceden beri var ancak hakemler kartlar yokken bu kararlarını sözlü olarak bildiriyordu.

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Ancak uluslararası karşılaşmalarda ya da yabancı oyuncu meselesi yaygınlaştıkça farklı dilleri konuşan futbolcuların arasında bu sözlü bildirim bir sorun haline geldi. Hakem ile oyuncunun aynı dili konuşmadığı her maçta bu sözlü uyarılar maşın büyük bir kaosa dönmesine neden oluyordu. Futbol tarihini değiştiren ve kartları bu çok sevilen oyuna dahil eden olay da tam olarak böyle bir maçta yaşandı.

BİR DÜNYA KUPASI MAÇI NASIL KAOSA DÖNÜŞTÜ?

Takvimler 23 Temmuz 1966'yı gösteriyordu. Dünya nefeslerini tutmuş Dünya Kupası maçlarını takip ediyordu. İngiltere ile Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde Wembley Stadı'nda yeşil çimlerdeki yerini aldı ve maç başladı. Maçın 35. dakikasında Alman hakem Rudolf Kreitlein, Arjantin kaptanı Antonio Rattín'i oyundan attı. Ancak bu hamle fitili ateşleyen ilk hamleydi.

Alman hakem Kreitlein İspanyolca bilmiyordu ama oyundan atmak istediği Arjantinli futbolcu Rattín de Almanca bilmiyordu. Arjantinli futbolcu karara itiraz etmek için tercüman istedi ve sahayı terk etmedi. Oyuncunun sahadan çıkmayı reddetmesi maçı durdur. Yaklaşık 10 dakikalık bir bekleme süreci başladı.

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Arjantinliler cephesinde oyun durduracak bu kaos yaşanırken İngiltere cephesi de sakin değildi. İngiliz futbolcular Bobby ve Jack Charlton da maç sırasında ihtar aldıklarından haberdar olmadıklarını söylüyordu. Bu arka arkaya yaşanan kaos gösterdi ki futbolda herkesin anlayabileceği ortak bir ihtiyaç vardı.

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TRAFİK IŞIĞINDA ÇÖZÜMÜ BULDULAR!

FIFA'nın hakem komitesinin başındaki İngiliz eski hakem Ken Aston, maçı izlerken bir yandan yaşanan sorunun nasıl çözülebileceğini düşünmeye başladı. Aston'un futboldaki uyarı sisteminin tıkanıklığı ile ilgili düşünceleri Londra'da otomobiliyle ilerlerken bir trafik ışığında durduğu anda aydınlandı. Sarı ve kırmızı ışıkları görünce aklına ilginç bir fikir geldi.

Aston arabasından trafik ışıklarına baktı ve trafikte sarı ışığın dikkatli olmayı, kırmızı ışığın ise durmak gerektiğini söylediğini fark etti. Trafikte bu düzeni sağlayan ışıklar yeşil sahalarda bir düzen kurmaya neden yaramasın ki diye düşündü. Ve bu fikrini karar verici mercilere sundu. Aston'ın önerisi kabul gördü ve sarı-kırmızı kart sistemi 1970 Meksika Dünya Kupası'nda uygulanmaya başladı.

Ortadaki Doğan Babacan.

İLK KIRMIZI KARTI BİR TÜRK HAKEM GÖSTERDİ

1970 Dünya Kupası sarı kart ve kırmızı kart kuralının uygulanmaya başlaması açısından önemlidir. Turnuvada sarı kartlar epey kullanıldı ancak hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kart için dört yıl daha beklemek ve sahneye bir Türk'ün çıkması gerekecekti...

14 Haziran 1974'te Türk hakem Doğan Babacan, Batı Almanya ile Şili arasında oynanan karşılaşma için yeşil sahalardaki yerini almıştı. Türk hakem Doğan Babacan, Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyundan attı ve kırmızı kartı futbol maçında kaldıran ilk hakem olarak tarihteki yerini aldı. Böylece bir trafik ışığından doğan fikir, Dünya Kupası tarihine bir Türk hakemin de adını yazdırdı.