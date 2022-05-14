1.Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? 2022 Spor Toto 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oluyor!

Spor Toto 1. ligde nefesler tutuldu. Bitime sayılı haftalar kala play-off eşleşmeleri ne zaman oynanacağı futbol severler tarafından merak konusu oldu. Play-off eşleşmelerin ardından oynanacak maçlar sonrasında süper lige çıkacak takımlar belli olacak. Takımlarını stattan desteklemek isteyen futbol severler play-off maçlarını yakından takip ediyor. Peki 1.Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

1. LİGDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

Spor Toto 1. Lig yarı final karşılaşmalarının ilki 25 Mayıs Çarşamba günüyken ikinci yarı final karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir.

Final karşılaşmaları da 2 Haziran Perşembe günü oynanacaktır.