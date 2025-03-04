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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki husumetli aile arasında çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:47
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        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, husumetlilerinin bulunduğu otomobile düzenledikleri silahlı saldırıda 2 amca çocuğunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2 kardeş tutuklandı.

        Olay, 2 Mart Pazar günü saat 10.00 sıralarında Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre, hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan’ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı.

        SALDIRIDA AMCA ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırıda, amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan yaşamını yitirdi, Eyüphan Kalkan ise yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eyüphan Kalkan’ın tedavisi devam ederken, ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi.

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        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma, Şaban Baktemur’u yakalayıp gözaltına aldı. Devam eden çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Şaban Baktemur ile Coşkun Baktemur’un tutuklanmasına, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince karar verilirken, 1 ise kişi savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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