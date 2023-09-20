2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!

Çorum'da olay, dün sabah saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 17. Sokak´ta meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞMUŞ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.