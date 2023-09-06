2 bin 500 yıllık 'zar oyunu tablası' bulundu

4 Şurada Paylaş!







Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu'da ilk defa Daskyleion'da keşfedilmiştir" diye konuştu. Ayrıca bu yıl ulaştıkları Frig yapısının, milattan önce 8. yüzyıla ait kent giriş suru ve kulesi olduğunu belirlediklerini aktaran İren, 4-5 metre yüksekliğindeki sur ile kalınlığı 8 metre olan kulenin Daskyleion'a görsellik kazandıracağını ifade etti.

5 Şurada Paylaş!







"MUTFAKTA YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA BİZE LİDYALILARIN KÖPEK TÜKETTİKLERİNİ GÖSTERDİ" Prof. Dr. İren, Daskyleion'da daha önce buldukları Lidya döneminden kalma mutfağa ilişkin şu bilgileri verdi: "Lidya mutfağı ile ilgili olarak çalışmaları 2022 yılında başlatmıştık. Lydialıların yeme içme geleneği ile ilgili olarak başlattığımız bu kazılarda, 2022 yılında hayvan kemikleri, tohum ve mutfak eşyaları ele geçirmiştik. Bu arada iki kedi ve fare kemiklerine de rastlamıştık. Bu buluntu bize Lidyalıların farelerden kurtulmak için kedi beslediklerini göstermişti.