2. Caz Konferansı Salon İKSV'de
Caz Ağı Derneği tarafından düzenlenen 2. Caz Konferansı bu yıl "Fırsatlar" temasıyla 11–12 Kasım 2025 tarihlerinde Salon İKSV'de gerçekleşecek...
Türkiye’deki caz sahnesinin sürdürülebilirliğini, dayanışma ağlarını ve yaratıcı üretim olanaklarını kolektif bir biçimde tartışmak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl ikinci kez katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Caz Ağı Konferansı 11-12 Kasım tarihlerinde Salon İKSV ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlki büyük ilgiyle karşılanan konferans, bu yıl da caz ve doğaçlama müzik ekosisteminin farklı alanlarından gelen profesyonelleri, müzisyenleri, kurum temsilcilerini ve bağımsız üreticileri bir araya getiriyor. Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik sahnesine farklı açılardan bakmayı, birlikte düşünmeyi ve üretmeyi amaçlayan Caz Ağı Derneği tarafından düzenlenen konferans kapsamında bu yıl hem paneller hem de yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek.
Bu yıl “Fırsatlar” teması ile hayata geçirilen Caz Ağı Konferansında “Yeni kuşak dinleyiciler cazla nasıl buluşabilir?”, “Caz ve doğaçlama müzik sahnesinin sürdürülebilirliği için hangi işbirlikleri kurulabilir?”, “Farklı kuşak müzisyenler arasındaki organik bağ nasıl kurulabilir?”, “Caz Ağı, Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik için nasıl bir ortak zemin oluşturabilir?” sorularını odağına alınacak. İki güne yayılan konferans programı kapsamında, caz ve doğaçlama müziğin geleceğine dair sorulara birlikte yanıt aranacak paneller, yuvarlak masa toplantıları ve buluşma etkinlikleri düzenlenecek. Caz Ağı Konferansı yeni iş birliklerini ve yaratılabilecek fırsatları konuşmak ve bu yolculuğun bir parçası olmak isteyen herkesi bir araya gelmeye davet ediyor.
2. Caz Konferansı Etkinlik Programı
11 Kasım Salı, Salon IKSV
12:00
Etkinlik: ''Buluşma & Tanışma''
Kolaylaştırıcı: Ece Çakır & Irmak Müftüoğlu
14:30
Panel: Caz ve Doğaçlama Sahnesinde Toplulukların ve Kolektiflerin Yaratabileceği Fırsatlar Moderatör: Yeşim Pekiner
Konuşmacılar: Bahar Türkay, Başak Doğan, Egemen Tosunbaş, Müge Çığ
16:30
Yuvarlak Masa: Caz Ağı Buluşmaları'25: Caz Ağı Ne Yapar?
Kolaylaştırıcı: Gözde Sivşioğlu & B. Ada Döner
12 Kasım Çarşamba, Salon IKSV
13:00
Panel: Seyirci, Festival ve Üretici Ekosistemi Nasıl Güçlenir?
Moderatör: Çağıl Özdemir
Konuşmacılar: Beril Sarıaltun, Burcu Çıtak, Volkan Aslan
15:30
Panel: Türkiye’de Caz Sahnesinde Kuşaklar ve Kuşaklar Arası Etkileşim
Moderatör: Alper Yılmaz
Konuşmacılar: Eylül Biçer, Eylül Güntekin, Önder Focan, Sibel Köse