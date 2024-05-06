2 çocuğun öldüğü ATV kazası davasında karar açıklandı

Gaziantep'te ATV'deki 2 çocuğun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Kılınçoğlu, kazaya sebebiyet veren tarafın kendisi olmadığını savunarak, suçlamalarda vicdana ve mantığa aykırı davranıldığını düşündüğünü öne sürdü.

"AİLEYE SAYGISIZLIK ETMEMEK İÇİN TAHLİYE BİLE TALEP ETMEDİM"

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İki çocuğun ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık, aileye saygısızlık etmemek için tahliye bile talep etmediğini ancak 5 ay sonra gelen rapordaki yanlışlıklar nedeniyle itiraz ettiğini belirterek, "Ben akademisyenim, yalan söylemem. Ameliyatta sürdüğünüz dezenfektanın kana karışması 3-4 saat sürer. Bir eğlenceden gelmiyorum, işimden çıkıp evime gidiyorum, alkol almadım. İnsan hayatını yaşatmaya yemin etmiş biriyim. 2 ATV yarış yaparak geliyordu. Tanık ifadesinde de trafik raporunda da var. Ters yönden gelip roket gibi çarptı. Bunu tahmin edemezsiniz." diye konuştu.