2 genç rapçi Uzi ve Güneş aynı sahnede

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash’in 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşmeden önce Karaköy Sumahan’da tanıtım etkinliği düzenlendi. Uzi ve Güneş’in kapışmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdiği gece sahne performansıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak” dedi.