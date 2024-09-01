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        Haberler Gündem Güncel 2 gün önce denizde kaybolan çocuktan acı haber | Son dakika haberleri

        2 gün önce denizde kaybolan çocuktan acı haber

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman'ın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:51
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        2 gün önce denizde kaybolan çocuktan acı haber
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        Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü.

        Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.

        Kıyıya çıkarılan ve Yaman'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Önceki gün ailesiyle Kartepe ilçesinden Kandıra ilçesi Kerpe Plajı'na gelen Yaman, akşam saatlerinde girdiği dalgalı denizde kaybolmuştu.

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        #kocaeli
        #denizde boğulma
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