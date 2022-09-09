Kocası 2 gün önce tahliye oldu! Çocuğun önünde dehşet!

Bartın'da sabah saatlerinde, Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde bir kadın daha koca vahşetiyle hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROLLE ÇIKTI, YOLUNU KESTİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.