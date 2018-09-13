Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Malatya ve Gaziantep'te 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen' şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Drone ile havadan da görüntülenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat Polisi destekli operasyonda, narkotik köpekleriyle evlerde detaylı arama yapıldı.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



ESRAR VE HAPLAR BULUNDU

Malatya'daki operasyonda 119,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 95 gram kubar esrar maddesi, 26 adet ecstasy hap maddesi, 17 adet hap ile iki adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 28 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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