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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kişinin katili, yeni cinayetler öncesi GPS ile yakalandı! -Güncel haberler
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2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı; 3 kişiyi daha öldürmesini polis engelledi

Karaman'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan katil zanlısının, işleyeceği 3 cinayet öncesi polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Caninin ise kiraladığı araçtaki uydu takip sistemiyle yakalandığı belirlendi

2 kişinin katili, yeni cinayetler öncesi GPS ile yakalandı! -Güncel haberler
DHA

Karaman'da iddiaya göre alacak nedeniyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı (35) ile Veli Ulusan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali Atakan Yıldız'ı (20) yaralayan Aziz Savran'ın (40), K.B.'yi öldürmek için girdiği apartmanda polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf eden Aziz Savran, ifadesinde ''Aklımda 3 kişiyi daha öldürmek vardı. Sıradaki kişiyi öldürmek için Gevher Hatun Mahallesi'ndeki evine gittim. Burada tam öldüreceğim kişinin apartmanına girerken polisler beni yakaladı. Eğer polis beni bu kadar kısa sürede yakalamasa, geçmişe dair tüm sayfaları kapatacaktım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ahi Osman Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi. Aziz Savran, parkta iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Ali Atakan Yıldız'ı, tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Ali Atakan Yıldız, yaralı halde yaklaşık 150 metre uzaklıktaki polis merkezine giderek yardım istedi. Yıldız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARACIN UYDU TAKİP CİHAZI SAYESİNDE YAKALANDI

Yaralı Ali Atakan Yıldız'ın, kendisini Aziz Savran'ın vurduğunu söylemesi üzerine Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, balıkçılık yaptığı belirlenen Aziz S.'nin kiraladığı aracın uydu takip cihazından yerini tespit etti. Ardından Aziz S. Gevher Hatun Mahallesinde bir apartmana girerken yakalandı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Aziz Savran, Ali Atakan Yıldız'ı yaralamadan kısa bir süre öncede Urgan Mahallesi'nde taş ocağı mevkisinde yine aralarında alacak meselesi bulunan Aydın Çaltı ve Veli Ulusan'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü söyledi. Aziz S.'nin itirafı üzerine belirtilen adrese giden polis, Çaltı ve Ulusan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Çaltı ve Ulusan'ın cansız bedenlerini otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Atakan Yıldız ise 3 saat süren ameliyatın ardından cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"ÖLDÜKLERİNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA OLAY YERİNDEN AYRILDIM"

Suçunu itiraf eden Aziz Savran, ilk ifadesinde Ali Atakan Yıldız, Aydın Çaltı ve Veli Ulusan ile aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdü. Aziz Savran ifadesinde , ''Aydın ve Veli'yi alkol almak için davet ettim. Kiralık araçla Urgan Mahallesi'nin ilerisinde bulunan taş ocakları mevkisine gittik. Orada bir süre alkol aldıktan sonra belimdeki tabancayı çıkarıp Aydın'ın ve Veli'nin başına ateş ettim. Onların öldüklerinden emin olduktan sonra geldiğimiz araçla olay yerinden ayrılıp şehir merkezine döndüm. Telefonla Ali Atakan Yıldız'ı arayarak Alpaslan Türkeş Parkı'na davet ettim. Parka gelen Atakan'ı da tabancayla göğsünden vurarak yaraladım'' dedi.

"POLİS YAKALAMASAYDI 3 KİŞİ DAHA VURACAKTIM"

Aziz Savran, yakalandığı apartmana orada oturan K.B.'yi öldürmek için gittiğini ve polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf etti. Aziz Savran, ''Atakan, polis merkezine doğru koşarak gitti. Ben de olay yerinden hemen ayrıldım. Aklımda 3 kişiyi daha öldürmek vardı. Sıradaki kişiyi öldürmek için Gevher Hatun Mahallesi'ndeki evine gittim. Burada tam öldüreceğim kişinin apartmanına girerken polisler beni yakaladı. Polisler birkaç dakika daha gelmese K.B.'yi de öldürecektim. Aydın ve Veli'yi öldürdükten sonra aklıma takılan tüm eski sayfaları kapatmak istedim'' dedi.

2 KİŞİYİ HEMEN YAKALANMAMAK İÇİN KIRSAL ALANDA ÖLDÜRMÜŞ

Aydın Çaltı ile Veli Ulusan'ı polise hemen yakalanmamak için kırsal alanda öldürdüğünü belirten Aziz Savran, ''Aydın ve Veli'yi şehir merkezine uzak bir bölgede öldürmemin sebebi de hemen polise yakalanmamak içindi. Eğer polis beni bu kadar kısa sürede yakalamasa geçmişe dair tüm sayfaları kapatacaktım" dediği öğrenildi.

CİNAYETLERİN ARDINDAN GÜRCİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Üzerinden pasaport çıkan Aziz Savran, ''Olay olmadan önce yanıma pasaportumu da almıştım. Cinayetlerin ardından Gürcistan'a kaçmayı planladım. Her şey yolunda gitseydi en geç 24 saat içerisinde başka bir ülkede olacaktım" dedi.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Aziz Savran ile olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadelerinin ardından cinayetin işlendiği bölgenin sorumluluk bölgesi olması nedeniyle jandarma teslim edildi. Teslim nedeniyle gece yarısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aziz Savran, gazetecilerin ''Cinayetleri neden işlediniz? Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Yanındaki Mehmet B. ise ''Cinayetleri siz mi azmettirdiniz?'' sorusuna ''Ben azmettirdim'' diye cevap verdi. 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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