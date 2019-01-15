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Konya'da, cumartesi günü saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Tamer Ö. (19) ve arkadaşı Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı. Araç içinden, iki gence birini soran şüpheli, daha sonra Tamer Y.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖNCE TAMER'İ, SONRA OKTAY'I VURDULAR
İHA'da yer alan habere göre Tamer Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir araçtaki şüphelilerin yolda kendilerine birini sorduğunu, ardından da kendilerine ateş açtığını söyledi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri, aynı mahallede Oktay T.’nin (33) de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisi telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.
MİNİBÜSTEN ŞÜPHELİLERE ULAŞTILAR
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerdeki minibüse ulaştı. Minibüsten yola çıkan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Necdet U. gözaltına alındı.
ÜÇ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polis, Necdet U.'nun, arkadaşı Hasan U. ile Kule Caddesi'nde bir kavgaya karıştığını ve kavgada bıçaklanarak yaralandığını, hastanede tedavi gören Necdet U.'nun olaydan kısa süre sonra taburcu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler Hasan U. ve Fatih K.'yi (25) da gözaltına aldı.
Polisteki ifadesi süren şüphelilerden Necdet U.'nun, "Bıçaklı kavgadan sonra grubu bulmaya gittik. O sırada adres sorduk, adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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