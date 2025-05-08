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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig play-off 2. tur programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        2. Lig play-off 2. tur programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig play-off 2. tur maçlarının programını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:27
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        2. Lig play-off 2. tur programı açıklandı!
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        Futbolda Nesine 2. Lig play-off 2. tur maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmelerde ilk karşılaşmalar 12 Mayıs Pazartesi günü, ikinci müsabakalar ise 16 Mayıs Cuma günü yapılacak.

        Maçların programı şu şekilde:

        12 Mayıs Pazartesi:

        - Beyaz Grup

        16.00 Altınordu-GMG Kastamonuspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

        - Kırmızı Grup

        16.00 Artı Değer Vanspor FK-Motolux 68 Aksarayspor (Van Atatürk)

        16 Mayıs Cuma:

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        - Beyaz Grup

        16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)

        - Kırmızı Grup

        16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK (Dağılgan)

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