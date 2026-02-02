2 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında son durum
İzmir'de etkili olan sağanak yağışların ardından barajlardaki son durum merak ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajların güncel su seviyesi verilerini, web sitesi üzerinden paylaşıyor. Peki, 2 Şubat 2026 Pazartesi İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte cevabı haberimizde…
İzmir’de planlı su kesintileri yapılmaya devam ederken bir yandan yağışlar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Yağmur yağışlarının ardından İzmir barajlarındaki su seviyesi oranı araştırmaları hız kazandı. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “2 Şubat 2026 İzmir barajlarındaki son durum ne?” sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar…
2 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 23,19 olarak kaydedildi.
2 ŞUBAT PAZARTESİ İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 7,56
Balçova Baraj: yüzde 26,54
Ürkmez Barajı: yüzde 28,95
Güzelhisar Barajı: yüzde 43,22
Gördes Barajı: yüzde 0,00
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 32,9