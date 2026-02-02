İzmir’de planlı su kesintileri yapılmaya devam ederken bir yandan yağışlar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Yağmur yağışlarının ardından İzmir barajlarındaki su seviyesi oranı araştırmaları hız kazandı. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “2 Şubat 2026 İzmir barajlarındaki son durum ne?” sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar…