        Haberler Bilgi Gündem 2 Şubat elektrik kesintisi! 2 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek?

        2 Şubat'ta kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        2 Şubat Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 23:20 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:20
