Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 2 Şubat Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 2 Şubat Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...