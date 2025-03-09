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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!

        Nesine 2. Lig'de 26. hafta ve Nesine 3. Lig'de 23. hafta heyecanı oynanan maçlarla devam etti. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından bugün 6 maç izleyicilerle buluştu. İşte 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:13
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        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!
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        Nesine 2. Lig'de 26. hafta ve Nesine 3. Lig'de 23. hafta heyecanı oynanan maçlarla devam etti.

        2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 6 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        Çimentaş Elazığspor 3-1 Merkür Jet Erbaaspor (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        Fethiyespor 1-0 Altınordu (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        Düzce Cam Düzcespor 2-1 Kuşadasıspor (HT Spor YouTube)

        Ergene Velimeşe Spor 1-1 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

        Belediye Kütahyaspor 3-1 Bursaspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        Mardin 1969 Spor 1-0 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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