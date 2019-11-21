TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Başkan Nihat Özdemir, Volkan Can ve beraberindeki kulüp başkanlarına A Milli Takım forması takdim etti.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı da Özdemir'e ziyarette bulundu.