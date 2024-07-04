Beşiktaş'a sürpriz stoper: Ardian Ismajli
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rafa Silva ve Paulista transferlerini bitiren siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı
Giriş: 04.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:48
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
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Rafa Silva ve Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.
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Di Marzio'nun haberine göre; Siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.