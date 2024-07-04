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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Sinan Ateş cinayeti davasının dördüncü celsesi başladı. Dünkü celsede 19 sanık avukatının beyanı dinlenirken, bugünkü duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilecek. Ardından da Ayşe Ateş'in dinlenmesi bekleniyor. Öte yandan dünkü duruşmada mahkeme başkanı, sanıklardan Doğukan Çep'in izleyicilere dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının görüldüğünü belirtti ve sanığa uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:54
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        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
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        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın dördüncü celsesi başladı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

        AYŞE ATEŞ'İN DİNLENMESİ BEKLENİYOR

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Meryem Gül Çiftci Binici de duruşmayı takip ediyor.

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        Pazartesi günü başlayan duruşmada dün itibarıyla sanık savunmaları tamamlandı, ardından avukatların beyanlarına geçildi. Dünkü celsede 19 sanık avukatının beyanı dinlenirken, bugünkü duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilecek. Sonrasında ise müşteki Ayşe Ateş'in dinlenmesi bekleniyor.

        SANIK ÇEP'E UYARI

        Mahkeme başkanı, dünkü duruşmada sanıklardan Doğukan Çep'in tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicilere dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının üye hakim tarafından görüldüğünü ve kendisine durumun aktarıldığını bildirerek, Çep'i uyardı.

        Mahkeme başkanının, "Doğukan anladın mı?" diye sorduğu Çep, konuşmak için söz istedi ancak buna izin verilmedi. Duruşma, avukat beyanıyla devam ediyor.

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        #son dakika
        #Sinan Ateş
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