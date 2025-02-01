Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Alexander Djiku'ya Villarreal kancası!
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için Fransız kulübü Rennes'in ardından İspanya temsilcisi Villarreal'in de transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar'la güçlendiren Fenerbahçe'de Alexander Djiku için kulüplerin ilgisi arttı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.
RENNES DE TALİP
30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.
Alexander Djiku'yu takım için çok önemli bir oyuncu olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu transferden 8-9 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.