Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı! Mardin'de, yürek yakan bir olay yaşandı. İkiz erkek bebek dünyaya getiren 30 yaşındaki öğretmen Fatma Erdem Çeçen, doğumdan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.02.2025 - 07:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 07:16 facebook

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