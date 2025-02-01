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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!

        Mardin'de, yürek yakan bir olay yaşandı. İkiz erkek bebek dünyaya getiren 30 yaşındaki öğretmen Fatma Erdem Çeçen, doğumdan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 07:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 07:16
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        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen (30), önceki gün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi.

        SAĞLIK DURUMU BOZULDU

        DHA'daki habere göre doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi.

        BEBEKLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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