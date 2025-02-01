Türkiye rahim kanseri tarama oranlarında alarm veriyor: 100 kadından sadece 7’si düzenli smear testi yaptırıyor

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar, sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle rahim ağzı kanseri açısından daha yüksek risk altındalar. Oysa bu bölgelerde gerçekleştirilecek tarama ve erken teşhis yöntemlerinin uygulanabilir olması, hastalığın önlenmesi ve mortalitenin azaltılması açısından kritik öneme sahip.

HPV testi ve Pap-smear (sitoloji) testleri, rahim ağzı kanseri taramasında yaygın kullanılan yöntemler olarak değerlendiriliyor. Rahim ağzı kanserli hastaların yüzde 99.9’unda HPV DNA varlığı gösteriliyor. HPV testinin negatif olması halinde takip eden beş yıl içinde servikal kanser olma olasılığı çok düşük bulunuyor. Pap-Smear testinde ise rahim ağzı hücrelerinin incelenmesiyle erken dönem ve geç dönem kanserlerin tespiti sağlanıyor.

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Tüm bu bilimsel gerçeklere karşın Türkiye rahim kanseri tarama oranlarının alarm verdiği bir ülke. Türkiye İnfertilite Vakfı Başkanı Doç. Dr. Cihangir Çakıcı; TÜİK’in son verilerine göre kadınlarımızın yalnızca yüzde 7’sinin düzenli smear testi yaptırdıklarını, ülkemizin bu konudaki zayıf karnesine karşın gelişmiş ülkelerde bu oranın çok yüksek olduğunu söylüyor. Düzenli smear testi yaptıranların oranı Amerika’da yüzde 81’e ulaşırken, ekonomik açıdan zor durumda olan Nijerya’nın bile yüzde 19’luk oranla Türkiye’yi gerisinde bıraktığı belirtiliyor. Türkiye’de düzenli smear testi oranının düşüklüğü, toplum olarak kadın sağlığı konusunda daha fazla çaba göstermemiz gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Cihangir Çakıcı

KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN KADINLARIN RİSKİ YÜKSEK

Doç. Dr. Cihangir Çakıcı; “Rahim ağzı kanseri erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımız sağlık hizmetlerine erişim zorlukları ve bilinç eksikliği nedeniyle büyük risk altındalar. Erken teşhis ve tedavi ile hayatların kurtulabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kırsal kesimde smear ve HPV taramasını yaygınlaştırmak ulusal bir sağlık önceliği haline gelmelidir” diyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE SELF SMEAR CİHAZLARININ ROLÜ

Muayenehanelere kontrole giden kadınların yüzde 80’inin smear testlerini yıllık olarak yaptırmalarına karşın, kırsal bölgelerde bu oranın çok düşük olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Cihangir Çakıcı’ya göre sorunun çözümünde dünyada yeni geliştirilen “self smear” cihazları çok önemli rol oynuyor. Cihaz, sadece bir ebe ve hemşire yardımıyla kullanılabileceği gibi kadınların kendi başlarına kolayca örnek almalarını da sağlıyor. Bu sayede kadınlar testi evlerinde mahremiyet içinde uygulayabiliyorlar.