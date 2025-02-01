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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı | Son dakika haberleri

        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı

        Türkiye genelinde sis ve kirli hava etkili oluyor. İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olurken, Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Ankara'da ise kirli hava vatandaşları olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:03
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        İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

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        Kentte özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlenirken sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

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        Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli Zeytinburnu'nda etkili olan sis, şehrin Anadolu Yakası'nda ise etkisini Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da gösterdi.

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        Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Sisin etkisini sürdürdüğü kentte vapur seferleri devam ediyor.

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        ANKARA'DA KİRLİ HAVA

        Ankara'da hava kalitesi, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan ölçümlere göre birçok noktada "hassas" seviyeye ulaştı. Bazı bölgelerde ise değerler "sağlıksız" seviyeye yaklaştı.

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        Hava kirliliğinin ulaştığı seviyeler, dron ile görüntülendi. Şehrin üzerinde asılı kalan yoğun pus tabakası, binaların siluetlerini adeta örterken, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu ana arterlerde kirliliğin daha belirgin olduğu dikkat çekti.

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        Doğalgaz kullanımın artması gerektiğini söyleyen Elif Yaren Yılmaz, "Ankara'nın havasının kirli olduğunu gerçekten çok iyi hissedebiliyoruz. Daha çok hastalanıyoruz. Önceki havaya göre daha kötü geliyor hava. Ankara'nın dışına çıktığımızda daha çok yeşillikli olan bölgelerde daha iyi nefes alabiliyoruz. Oksijen daha fazla. Ama burada kötü. Çünkü kömür çok kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

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        Ankara havasının kirli olmasında rahatsız olan bir diğer vatandaş ise "Doğalgaz kullanımının daha artması gerekir. Özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz kömür kullanımı arttığını gördüm. Özellikle akşamları daha çok arttığını gördüm daha çok Yenimahalle ve Mamak bölgelerinde hem kötü koku oluyor hem de sis yoğunluğu oluyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

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        ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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        Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 07.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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        Çanakkale Boğazı'nda ise deniz ulaşımın sağlandığı Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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