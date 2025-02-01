Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Kararla, sermaye piyasası enstrümanlarına uygulanan tevkifat oranlarında, vergilendirmede adaleti ve etkinliği arttırıcı mahiyette değişiklik yapıldı.

Vergi yükünün dengeli dağıtılmasına katkı sunmak amacıyla Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranları artırılarak genel oranlara dönüldü.

Bugünden itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olacak.

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Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan/vadesi yenilenen hesaplarda yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5, 1 Mayıs-31 Ekim 2024 tarihlerinde açılan/yenilenen hesaplarda yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5, 1 Mayıs 2024'ten önce açılan veya vadesi yenilenenlerde ise yüzde 5, yüzde 3, yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

KUR KORUMALI MEVDUATA YÖNELİK TEVKİFAT ARTIRILDI

Eksik vergilendirilen alanların tamamlanması amacıyla kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları artırılarak diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi.

Buna göre, bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer Türk lirası mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5, 1 Ağustos-31 Ekim 2024 tarihli hesaplarda yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5, 1 Ağustos 2024 öncesi açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise yüzde 0 olarak sürdürülecek.

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BORÇLANMA ARAÇLARINDAN SAĞLANAN GELİRLERE UYGULANAN TEVKİFAT DÜZENLENDİ

Makro finansal istikrarı güçlendirmek için bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat oranlarında da genel oranlara dönüldü.

Buna göre, bugünden itibaren iktisap edilen bu menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olacak.