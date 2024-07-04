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        Haberler Dünya Tam Sunak için işler daha kötü gidemez derken... Genel seçim arifesinde tartışmalı poz | Dış Haberler

        Tam Sunak için işler daha kötü gidemez derken... Genel seçim arifesinde tartışmalı poz

        Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın bugün yapılan genel seçimlerden bir gün öncesine katıldığı bir talk show'da verdiği poz, ülke genelinde tartışma yarattı. Programa bikini ile katılan "İngiltere'nin en dövmeli annesi" ile verdiği poz muhafazakar genel başkan için, 'seçim tabutuna son çivi' olarak değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:09
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        Seçim arifesinde tartışmalı poz
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        Erken seçim kararı alan ve bugün yapılan seçimlerde 2010 yılından beri ülkeyi yöneten Muhafazakar Parti'nin lideri ve Başbakan olarak koltuğunu korumak isteyen Rishi Sunak, kampanyasının son gününde ITV'nin This Morning programına katılarak "İngiltere'nin en dövmeli annesinin" arkasında programa çıkmak için sırasını bekledi.

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        Başbakan'ın verdiği bu poz, ülkede tartışma yarattı.

        Cildinin yüzde 95'inin dövmeli olması nedeniyle "İngiltere'nin en dövmeli annesi" unvanını kazanan Becky Holt ilk olarak programa çıkarken, Başbakan Rishi Sunak arkasındaki koltuğa oturarak Holt'u seyretti.

        Tanga bir bikini giyerek dövmelerini sergileyen Holt, sunucular Cat Deeley ve Ben Shephard'a neden bu kadar çok dövmesi olduğunu anlattı.

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        "Başbakanla tanıştığıma inanamıyorum!"

        Başbakan Sunak, programdan sonra Holt ile tanışırken, ikilinin bir fotoğrafını Instagram hesabında şu başlıkla paylaştı: "Bugün başbakanla tanıştığıma inanamıyorum."

        İngiltere'nin en dövmeli annesi, OK Magazine'e verdiği demeçte Başbakan'ın gerçekten hoş ve çok kibar olduğunu söyledi.

        "Dövmelerimin değerinin ne kadar olduğunu ve bana en acı verici olanın hangisi olduğunu sordu. Kısa ve tatlı bir görüşme oldu ve el sıkıştık."

        İngiltere'nin en dövmeli annesinin ardından programa konuk olan Sunak, uzun bir kampanya maratonunun ardından 'kendini iyi hissettiğini' söyledi.

        Sunak, seçimleri Kuzey Yorkshire'daki seçim bölgesinde takip edeceğini söylerken, genelde en sevdiği yemeğin sandviç olduğunu açıkladı. "Ben büyük bir sandviç insanıyım".

        "Gülünç ve şaşırtıcı!"

        Muhafazakar Parti lideri Başbakan Sunak'ın bu programa çıkarak kötü giden seçim kampanyasını tamamen bitirdiği yorumları yapılıyor.

        Independent yazarı Ryan Coogan, şu yorumu yapıyor:

        "Görünüşe göre her gün Başbakan'dan yepyeni bir gaf ya da garip bir an dinliyoruz, her biri bir öncekinden daha gülünç ve şaşırtıcı.

        Sunak'ın seçimi kaybetmeye çalıştığını iddia etmiyorum, ancak seçimi kaybetmeye çalışıyor olsaydı, stratejisinin son altı haftadır yaptıklarından ne kadar farklı olacağından emin değilim."

        Daily Mirror ise başlığına, "Rishi Sunak This Morning röportajı için Britanya'nın en dövmeli kadınının arkasında garip bir şekilde bekliyor" cümlesini çıkardı.

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