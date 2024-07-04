Adana'da, kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan (36), deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki belediyenin arsasına prefabrik ev yaptı.

"PARAYI ÖDEYEMEYECEĞİZ" YANITINI ALDI Öldürülen Burak Kayacan, 36 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre halası ve eniştesi Kemal Aktaşlı'dan (59) 300 bin liralık masrafını alamayan Kayacan, telefonla aradığı halasından, iddiaya göre, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını aldı.

"BU EVİ SİZE YAR ETMEM" DEDİ Bunun üzerine Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi. Konuşmanın ertesi günü olan 1 Temmuz'da Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı, yeğeni Akın A. (26) ve tanıdıkları Ali Timoçin, Mehmet Taha A. (22) ve Sebahattin G. (22), saat 18.00 sıralarında Kayacan'ın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak'taki evine geldi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Çıkan kavgada Kayacan, tabancayla göğüs ve karnından vurularak öldürüldü. Kayacan'ın karşılık verdiği Kemal Aktaşlı ise bacağından yaralandı. Kavgada ayrıca Kayacan'ın bacanağı Mahmut Demir (46) de ayağından vuruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adreslere yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

"İYİLİK YAPTI KÖTÜLÜK BULDU" Damadının kucağında can verdiğini belirten Fadime Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona? Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek gözyaşı döktü.