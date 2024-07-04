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        Haberler Gündem 3. Sayfa Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!

        İzmir'de, balık çiftliklerine avlanmaya gelen 200 kilogramlık dev orkinos balığı, iki tatilci tarafından kıyıya yakın yerde çakı ve zıpkın ile avlandı. Orkinos'un yakalanma anı ise bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 07:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:59
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        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
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        İzmir Karaburun'da, dün akşam saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi Karareis mevkiindeki Mercankoy plajında kıyıya yakın yüzen dev bir orkinos balığı görüldü.

        ORKİNOSUN PEŞİNE DÜŞTÜLER

        DHA'da yer alan habere göre orkinosu fark eden bir vatandaş, eline aldığı çakı ile balığı avlamaya gitti. Daha sonra başka bir vatandaş da zıpkın alarak balığın peşine düştü.

        ÇAKI VE ZIPKINLA ÖLDÜRDÜLER

        Denizde orkinos ile uzun süre mücadele eden vatandaşlar, çakı ve zıpkın ile balığı avlamayı başardı. Yaşanan o anlar ise başka bir tatilci tarafından saniye saniye görüntülendi.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Görüntülerde, çakı ile denize koşan vatandaş ile zıpkın kullanan vatandaşın mücadelesi ve vatandaşların şaşkınlıkla olayı izlemesi yer alıyor. Uzun süren mücadeleye rağmen orkinosu avladıkları için çok sevinen tatilciler, balığı satmayı düşündüklerini dile getirdi.

        200 KİLO AĞIRLIĞINDA

        Yakalanan orkinosun 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilirken, bu tip balıkların yakalanması için özel ekipman ve büyük tekneler kullanıldığı öğrenildi.

        Bu arada orkinosun Karareis ve Küçükbahçe civarındaki balık çiftliklerine avlanmaya gittiği ve orada yaralandığı için kıyıya geldiği tahmin ediliyor.

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