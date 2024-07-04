Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ekvador'da şiddet olayları nedeniyle üçüncü kez OHAL ilan edildi | Dış Haberler

        Ekvador'da şiddet olayları nedeniyle üçüncü kez OHAL ilan edildi

        Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle üçüncü kez olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 07:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekvador Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerinin neden olduğu şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla OHAL ilan edildiği bildirildi.

        2

        Ulusal basında çıkan haberlere göre, kararname kapsamında Guayas, Los Rios, Manabi, Orellana, Santa Elena ve El Oro kentlerinde 60 gün boyunca OHAL uygulanacak.

        3

        Noboa tarafından 7 Ocak ve 20 Nisan'da iki kez ilan edilen OHAL kararı Anayasa Mahkemesince durdurulmuştu.

        4

        Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Yıl başından bu yana çetelerin saldırıları sonucu aralarında belediye başkanları ve güvenlik güçlerinin de olduğu çok sayıda kişi ölmüştü.

        5

        "Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçması şiddet olaylarını körüklemişti.

        6
        7
        8
        9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ekvador
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu