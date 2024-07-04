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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı! - 4 Temmuz Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 5 derece düşerken, doğuda 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 07:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:27
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        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 31°

        Antalya

        Sağanak Yağış 28°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 31°

        Bursa

        Sağanak Yağış 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°
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        Hava sıcaklığının bugün batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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