Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Güneşli 34° İzmir Kısmen Güneşli 31° Antalya Sağanak Yağış 28° Trabzon Parçalı bulutlu 31° Bursa Sağanak Yağış 27° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

REKLAM Hava sıcaklığının bugün batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.